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Царьград

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Минприроды: площадь пожара в Приморье выросла до 350 гектаров

Минприроды: площадь пожара в Приморье выросла до 350 гектаров

В Тернейском округе Приморского края лесной пожар увеличился до 350 га. Министерство природных ресурсов региона задействовало 50 пожарных, тракторы и дроны.

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