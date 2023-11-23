«Авто.ру» представил новый профиль дилерских центров с функциональностью соцсетей

Классифайд «Авто.ру» показал новые страницы дилеров, где каждый дилерский центр и его специалисты по маркетингу могут пользоваться дополнительными инструментами повышения доверия к бренду, увеличения трафика и вовлечения аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии