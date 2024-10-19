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«Барыс» объявил об уходе ДеЛео

«Барыс» объявил об уходе ДеЛео

Состав «Барыса» покинул нападающий Чейс ДеЛео.Состав «Барыса» покинул нападающий Чейс ДеЛео. Контракт с 28-летним американцем расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации, сообщает пресс-служба команды КХЛ.

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