«Барыс» объявил об уходе ДеЛео

Состав «Барыса» покинул нападающий Чейс ДеЛео.Состав «Барыса» покинул нападающий Чейс ДеЛео. Контракт с 28-летним американцем расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации, сообщает пресс-служба команды КХЛ.
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