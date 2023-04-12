Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Если бы не было угроз личному благополучию, то и у Украины бы как получится. Суки-с господа, только в этом варианте а...Экс-советник глав...
  • Георгий Михалев
    Выдворять, но перед этим прогонять сквозь строй.Захарова: диплома...
  • Борис Виленский
    Хотелось бы действий.Захарова: диплома...

Рябков: российская делегация еще не получила визы на Совбез ООН

Рябков: российская делегация еще не получила визы на Совбез ООН

В настоящий момент Соединенных Штаты еще не выдали визы российской делегации, а также главе МИД РФ Сергею Лаврову для принятия участия в Совбезе ООН.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх