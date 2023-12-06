Названа стоимость ОСАГО на новые сани Деда Мороза с включенной в полис Снегурочкой

Если транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге, то коэффициент территории составит 0,92 Специалисты рассчитали стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году, сообщает страховой дом ВСК.
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