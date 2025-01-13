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Царьград

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Миграция в Россию удвоится? Русским сулят замену на "ценных специалистов". Что скрывает Росстат?

Миграция в Россию удвоится? Русским сулят замену на "ценных специалистов". Что скрывает Росстат?

С начала 2024 года население страны сократилось на 161,9 тысячи человек, гласят данные Росстата. Миграция компенсировала убыль на 67,3%.

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Комментарии
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НС
Надежда Соловьева
Прекратить неконтролируемый завоз жителей Средней Азии в РФ! Это ведет к замещению коренных народов РФ! Пора правительству занятся мерами поддержки рождаемости коренных народов страны, а не пришлыми!
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19 час.

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