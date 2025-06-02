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Царьград

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Как прожить на 10 лет дольше: наука назвала три главные привычки

Как прожить на 10 лет дольше: наука назвала три главные привычки

Тренировки для мышц, глубокое дыхание и звонок другу – ученые.Последние исследования подтверждают: простые, но регулярные действия могут продлить жизнь на десятилетие – и начать можно уже сегодня.

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