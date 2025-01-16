Будущий госсекретарь США не исключил изменения политики Вашингтона в отношении Северной Кореи

Вероятный госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, где рассматривалась его кандидатура на этот пост, заявил о намерениях Дональда Трампа произвести широкую переоценку политического курса Соединенных Штатов в отношении КНДР.
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