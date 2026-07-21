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Надо будет доказать бумагой: в России серьезно изменились правила для единого пособия

С 21 июля в России изменились правила назначения единого пособия: уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода только в том случае, если речь идет о близком родственнике, а родство подтверждено документально.

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