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Газета.ру

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Слуцкий: нужно установить зарплату учителей на уровне 150% от средней по региону

Слуцкий: нужно установить зарплату учителей на уровне 150% от средней по региону

В России нужно разделить гарантированную оплату основной работы учителя и выплаты за дополнительную нагрузку в школах, чтобы педагоги не были перегружены и не работали в несколько смен ради достойного заработка.

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