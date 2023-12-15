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За рулем

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В Россию вернулась Skoda Octavia — сборка китайская, но цена очень приятная

В Россию вернулась Skoda Octavia — сборка китайская, но цена очень приятная

У нескольких дилеров в Москве появилась партия лифтбеков Skoda Octavia в кузове А7 китайской сборки. Несмотря на то, что производство этих автомобилей для рынков разных стран закончилось в 2020 году, они снова продаются в России.

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