В Россию вернулась Skoda Octavia — сборка китайская, но цена очень приятная

У нескольких дилеров в Москве появилась партия лифтбеков Skoda Octavia в кузове А7 китайской сборки. Несмотря на то, что производство этих автомобилей для рынков разных стран закончилось в 2020 году, они снова продаются в России.
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