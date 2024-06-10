Более 68 км московских набережных привели в порядок с 2010 по 2023 год

В Москве с 2010 по 2013 год в порядок привели 68 км прибрежных территорий. Набережные протянулись вдоль Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки, а также вдоль прудов и водохранилищ.