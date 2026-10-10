В МИД заявили о вмешательстве через Starlink в дела более 10 стран

Более 10 стран пострадали от вмешательства в их дела через Starlink. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информбезопасности МИД России Борис Васильев на II Глобальном цифровом форуме в Москве, сообщило РИА «Новости» .
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