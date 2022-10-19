В британском парламенте предложили лишать гражданства британских лётчиков, тренирующих лётный состав ВВС НОАК

На днях депутат британского парламента Тобиас Эллвуд выступил с предложением о лишении гражданства (подданства) Соединенного королевства тех лётчиков (отставных и гражданских) Великобритании, которые тренируют лётный состав китайской военной авиации.
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