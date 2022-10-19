Военное обозрение

3 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Единственно правильное решение, которое она приняла. Остатки разума ещё сохранились.Лиз Трасс объявил...
  • Татьяна Антонова
    обкакаются...Обозреватель Bloo...
  • Евгений Попов
    Четверостишие, написанное одним украинским эмигрантом в США: "Н...Днепропетровский ...

В британском парламенте предложили лишать гражданства британских лётчиков, тренирующих лётный состав ВВС НОАК

В британском парламенте предложили лишать гражданства британских лётчиков, тренирующих лётный состав ВВС НОАК

На днях депутат британского парламента Тобиас Эллвуд выступил с предложением о лишении гражданства (подданства) Соединенного королевства тех лётчиков (отставных и гражданских) Великобритании, которые тренируют лётный состав китайской военной авиации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх