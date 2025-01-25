На Ямале студентка вела соцсети с дискредитацией Вооруженных сил РФ

В Новом Уренгое 18-летней студентке придется выплатить штраф и отвечать перед судом за ведение telegram-канала, где она публиковала запрещенный контент и символику, а также дискредитировала деятельность Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает управление на транспорте по Уральскому округу.