Старый семейный рецепт пельменей родом из Сибири

Любимая начинка - квашеная капуста. Но это уже не пельмени, а вареники. С картофелем еще продают, а с капустой очень редко. Делаем сами.

роман дубининин

ел в гостях у одного сибиряка как он называл их "капустники" по сути это вареники с квашеной капустой и... салом вся начинка пропущена через мясорубку, прошло уже 28 лет но вкус я до сих пор помню, очень вкусно было тогда, спасибо что напомнили, заморчусь на днях вернусь в молодость понастальгирую!