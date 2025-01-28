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Будет вкусно

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Старый семейный рецепт пельменей родом из Сибири

Старый семейный рецепт пельменей родом из Сибири

Готовили когда-нибудь пельмени с квашеной капустой? У нас это целая традиция, передалась из семьи мужа.

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Комментарии
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Grandad
Любимая начинка - квашеная капуста. Но это уже не пельмени, а вареники. С картофелем еще продают, а с капустой очень редко. Делаем сами.
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19 час.
роман дубининин
ел в гостях у одного сибиряка как он называл их &quot;капустники&quot; по сути это вареники с квашеной капустой и... салом вся начинка пропущена через мясорубку, прошло уже 28 лет но вкус я до сих пор помню, очень вкусно было тогда, спасибо что напомнили, заморчусь на днях вернусь в молодость понастальгирую!
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19 час.
олег кропотов
У нас вареники с квашеной капустой и сушеными грибами.  4 поколения точно
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18 час.

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