Лавров: Подстрекатели побуждают Киев воевать "до последнего украинца"

Страны Запада побуждают Украину воевать "до последнего украинца" и накачивают Киев вооружениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "Синьхуа", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Страны Запада побуждают Украину воевать "до последнего украинца" и накачивают Киев вооружениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "Синьхуа", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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