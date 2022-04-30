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Лавров: Подстрекатели побуждают Киев воевать "до последнего украинца"

Страны Запада побуждают Украину воевать "до последнего украинца" и накачивают Киев вооружениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "Синьхуа", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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