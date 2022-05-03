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Шведский нападающий ЦСКА: Я не хотел оставаться в КХЛ. Это финансовый плевок в душу, но ноги моей там больше не будет

Шведский нападающий ЦСКА: Я не хотел оставаться в КХЛ. Это финансовый плевок в душу, но ноги моей там больше не будет

«В голове было много разных мыслей, - рассказал шведский нападающий московского ЦСКА Лукас Валльмарк после расторжения контракта с клубом КХЛ.

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