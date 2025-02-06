“Ну а все-таки: почему это с ним/ней происходит

Один из самых распространенных запросов от родителей: найти одну четкую причину симптомов ребенка.* почему у него постоянно насморк?* что именно вызвало обострение экземы?* какой конкретно вирус спровоцировал эту температуру? Эти вопросы понятны – наш мозг устроен так, что всегда ищет четкую связь “Причина – Следствие”.