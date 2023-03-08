Торт, который хоть раз в жизни ел каждый из нас, а мы с мамой готовили его чуть ли не каждые выходные

Конечно, рецепт известный. Все мы помним его вкус и, конечно, продолжаем готовить и сейчас, потому что готовится он очень просто и всегда получается очень вкусным! Я не могла не включить этот тортик в свою подборочку, где показала сразу 5 тортов без выпечки из вафельных коржей.