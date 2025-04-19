Настасья Самбурская грубо ответила Стасу Костюшкину, который сбил ее на мопеде (видео)

38-летняя актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как ее сбил мопед в центре Москвы. За рулем оказался 53-летний певец Стас Костюшкин, который позже попытался наладить с ней отношения, но его попытки оказались безуспешными.
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