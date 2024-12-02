"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

Ты как подложенный на стул «пердунчик». Со звуком да еще и с вонью.

Александр Ляшенко

Александр и Алексей Тан вот вы с какой целью льёте друг друга поносом, может лучше будет если поддержите Светлану Позднякову! Или вам не до России?