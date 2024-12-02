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  • В В
    Эти заранее смоются по заграничным командировкам.Миллионы погибших...
  • Евгений МакЛауд
    наебулина с силуановым и прочими кудряшками и степашками в курсях, что хозяева их к ядерному армагедону приговорили???Миллионы погибших...
  • Алексей Тан
    ... что то похожее,.. но только содомитов и девок из борделя не хватает... и всё это сейчас происходит, в штабе СИОНИ...Исход войны с Рос...

"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

Petrov Sergey/Globallookpress Прозвучало жёсткое обращение Александра Дугина к жителям России: "Вы вообще в своём уме?!" Он призвал соотечественников задумать о том, как живут люди ближе к передовой: ещё лавандового рафа? Прозвучало жёсткое обращение философа, доктора политических и социологических наук Александра Дугина к жителям России.

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Комментарии
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А
Александр
Ты как подложенный на стул «пердунчик». Со звуком да еще и с вонью.
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2 час.
Александр Ляшенко
Александр и Алексей Тан вот вы с какой целью льёте друг друга поносом, может лучше  будет если поддержите Светлану Позднякову! Или вам не до России?
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1 час.
Алексей Тан
Охренеть можно!... клон клона защищает... УТУХНИ, инородец!.
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1 час.

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