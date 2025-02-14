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Царьград

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"Вместо ног были копыта": Из лап "Бабы-яги" сумел вырваться только один. История похищения двух детей в Иваново

"Вместо ног были копыта": Из лап "Бабы-яги" сумел вырваться только один. История похищения двух детей в Иваново

Непридуманная история "Бабы-яги", похитившей двух мальчиков из лагеря, до сих пор нависает тенью над Ивановской областью.

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