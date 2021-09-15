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Паника в Польше: Случилось то, чего многие боялись - российские десантники высаживаются у польских границ

Паника в Польше: Случилось то, чего многие боялись - российские десантники высаживаются у польских границ

В Польше продолжается обсуждение военных учений «Запад-2021», которые проводятся на территории России и Белоруссии.

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Вальдемар
Бойтесь, пшеки, Трепещите, пшеки!!! И памперсы у пиндосов закупайте побольше!!!
Галина 123
А что это вы, панове, переполошились? Натащили натовских войск в страну, так теперь можете не боятся военной угрозы с востока. Гавкайте из-за спин американских вояк сколько угодно. Но только тихонько. А то мало ли что...
Анатолий Селиванов
долбопшеков не научило Бегство пиндосов из афганистана - как только "жаренным запахнет", они точно так же Сбегут из польши оставив своих "шестерок" без помощи и защиты !!!!!!!!!!!!!!!!
Борис Осипов

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