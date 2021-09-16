Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти месячных гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион поВ 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти месячных гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .