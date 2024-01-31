На Камчатке полицейские задержали подозреваемого в попытке террористического акта

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю задержан ранее судимый 34-летний житель Петропавловска-Камчатского, подозреваемый в подготовке теракта на центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском.
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