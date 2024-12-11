Врач Агапкин: польза лечения банками доказана научными исследованиями Лечение банками, которое многие считают пережитком советского прошлого, на самом деле полезно для организма, заявил врач Сергей Агапкин.
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