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Кентен Фийон-Майе: «Я немного переживаю из-за старта сезона, потому что с началом выступлений у меня всегда проблемы»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о готовности к сезону.   «Я немного переживаю из-за старта сезона, потому что с началом выступлений у меня всегда проблемы.

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