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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спенсер Джонс рассказал, как распорядится деньгами от нового контракта: «Моя цель – создать себе свободу»

Форвард « Денвера » Спенсер Джонс рассказал о своем финансовом плане на сезон-2026/27. По его оценке, после налогов и агентских комиссий у него останется около 3,3 млн долларов.

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