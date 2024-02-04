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Русская весна

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В Кремле прокомментировали заявления европейских политиков о войне с Россией

В Кремле прокомментировали заявления европейских политиков о войне с Россией

Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно и дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва.

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