Великие истории любви. Железный генсек и две несчастные жены

Юрий Владимирович Андропов вошёл в историю как один из самых жёстких и закрытых лидеров СССР. Шеф КГБ, а затем Генеральный секретарь, он выстроил образ безупречного партийного чистильщика — человека без слабостей и теней.
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