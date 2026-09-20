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Мы из Советского Союза

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Великие истории любви. Железный генсек и две несчастные жены

Великие истории любви. Железный генсек и две несчастные жены

Юрий Владимирович Андропов вошёл в историю как один из самых жёстких и закрытых лидеров СССР. Шеф КГБ, а затем Генеральный секретарь, он выстроил образ безупречного партийного чистильщика — человека без слабостей и теней.

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