Главный тренер сборной Казахстана по футболу Карпович: «Мы знали, что Куат не поможет нам в Кишиневе. Он с нами, поддерживает командный дух, очень важный для нас игрок»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович рассказал свои ожидания с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Молдовы.

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