И снова нам нужна одна победа...

Из не очень старой (2022, первый год СВО) тетради.День Победы сегодня — не такой, как обычно. Слово «обычно» к этому празднику не подходит и не подходило, но только сегодня мы узнали: насколько исключительным был этот великий день всегда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости
- «Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться
- «Пусть на родину едет, если что-то не нравится»: Подростки выгнали из лифта женщину с ребенком из-за её хиджаба
Свежие комментарии