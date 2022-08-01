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Александр Соболев: «Черданцев сказал, что «Спартак» не станет чемпионом? Ну все, значит, будем чемпионами»

Александр Соболев отреагировал на прогноз комментатора Георгия Черданцева. «Черданцев сказал, что «Спартак» не станет чемпионом? Ну все, значит, будем чемпионами», — сказал форвард красно-белых.

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