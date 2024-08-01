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Trump Raised $139 Million Last Month

“Donald Trump’s campaign said Thursday that its political operation raised $138.7 million in July for the former president’s election effort – and amassed $327 million in cash reserves for the roughly three-month sprint to the election,” CNN reports.

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