Формула 1 не намерена проводить Гран При Чикаго

UnsplashВ самом начале 2024 года Формула 1 зарегистрировала товарный знак «Гран При Чикаго Формулы 1» в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, что вызвало слухи о том, что в ближайшие годы Большие Призы могут приехать в Иллинойс.