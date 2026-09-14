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Исаев, Миронов и Родуолд признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Исаев, Миронов и Родуолд признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки определила лауреатов 1-й недели регулярного чемпионата КХЛ.

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