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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские участвовали в брейн-ринге «Тайны здоровья»

В Оренбургской области полицейские участвовали в брейн-ринге «Тайны здоровья»

Сотрудники полиции не только борются с преступностью, но и ведут активную профилактическую работу, в этот раз – в формате захватывающего брейн-ринга «Тайны здоровья».

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