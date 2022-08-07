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«Барса» ведет переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году (Хави Кампос)

Лионель Месси может вернуться в «Барселону». Каталонский клуб ведет переговоры с окружением 35-летнего аргентинца о его возвращении в 2023 году, сообщает глава спортивного отдела Catalunya Ràdio Хави Кампос.

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