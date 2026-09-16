Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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У этих 3 знаков зодиака наступает время больших перемен

У этих 3 знаков зодиака наступает время больших перемен

Принято считать, что главные достижения должны случиться как можно раньше: построить карьеру, встретить любовь, добиться финансовой независимости и понять, чего хочется от жизни.

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