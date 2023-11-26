В американской тюрьме убит полицейский Дерек Шовин, объявленный виновным в смерти наркомана Джорджа Флойда

В США умер полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Накануне на Шовина напали несколько заключённых, нанеся ему ножевые ранения, после чего бывшего полицейского госпитализировали.
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