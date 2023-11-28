В Прикамье на уроках труда будут использовать 3D-принтеры

В 2024 году 15 школ получат гранты для расширения технических возможностей учебных программ.В Пермском крае 15 образовательных учреждений смогут использовать 3D-принтеры для образовательных целей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих социальных сетях.