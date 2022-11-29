Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Анна Щербакова: «Никогда не забуду, как Загитова меня поддержала на Олимпиаде, когда была сложная ситуация с командными соревнованиями»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о дружбе в спорте и о поддержке со стороны чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх