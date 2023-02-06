Битва за Угледар раскрыла план ВСУ прорваться в Мариуполь

Залужный стянул сюда все свои самые лучшие бригады в тщетной попытке перехватить инициативу Александр Ситников На фото: российские военные готовят миномет «Сани» к стрельбе в направлении Угледара (Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP/TASS) «Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-западной, да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара», — сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.