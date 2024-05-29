Прогноз погоды в Крыму на 29 мая ☔️ В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +19 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и облачно с прояснениями В Джанкое +23 и небольшой дождь В Ялте +21 и небольшой дождь В Алуште +21 и облачно с прояснениями В Керчи +20 и дождь В Армянске +21 и небольшой дождь В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +19 и облачно с прояснениями В Феодосии +20 и небольшой дождь В Судаке +20 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.