Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мишин
    Ктож запретил правильную государственную идеологию? Может к ним вопросы в первую очередь задать надо?Не любит народ п...
  • ММ
    "Помните, как Путин сказал "нравится, не нравится, танцуй, моя красавица". Это про НАТО."- только он сказал:"ТЕРПИ!" ...Артиллерия Калини...
  • САША ЛЕПАЕВ
    ТЫ НЕ ЗА ОШИБКАМИ СЛЕДИ. А СЛЕДИ КАК СТРАНУ ПРОМАТЫВАЮТ. посмотри на их   рожи. все как на подбор лощёные как молодые..."Прочесывают поли...

Литовец убил ломом 50 евреев, а потом весело играл на аккордеоне

Литовец убил ломом 50 евреев, а потом весело играл на аккордеоне

Прибалтийские каратели и «лесные братья» зверствовали как во время войны, так и после нее. Сейчас они «борцы за независимость» Памятников, мемориальных досок, стендов в музеях и прибавок к пенсиям, видимо, уже недостаточно для прославления в балтийских странах так называемых «лесных братьев» — членов антисоветских формирований, действовавших в Прибалтике после изгнания из него нацистов Красной армией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх