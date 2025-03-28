Опасный транзит: Эшелоны с ураном во Францию пойдут от Самары до Питера. Чем рискует Россия?

Составы с радиоактивным грузом из Узбекистана могут стать лакомой целью для дронов ВСУ и диверсантов ГУР Андрей Захарченко Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук В течение всего 2025 года и до конца первого квартала 2026 года узбекское государственное предприятие «Навоийуран» при посредничестве казахского перевозчика намерено транзитом гнать через территорию России уран со своего месторождения Джонгельды в Санкт-Петербург, чтобы оттуда доставлять стратегическое сырье в коммуну Мальвези на юге Франции по заказу перерабатывающего предприятия Orano Chimie-Enrichissement (Orano CE) на французско-испанской границе недалеко от Андорры.
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