Аналитик Гремингер призвал не превращать саммит в Швейцарии в антироссийский

Июньский саммит по Украине в Швейцарии нельзя превращать в антироссийское мероприятие. Об этом РИА «Новости» заявил бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии