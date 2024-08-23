Вокруг света: Какие секреты раскрыла перед смертью 117-летняя бабушка Мария - самая старая жительница планеты

Самая великовозрастная жительница Земли Мария Браньяс Морера умерла. Женщина, появившаяся на свет ещё (страшно подумать!) в 1907 году и пережившая две мировые войны, на днях отошла в мир иной в доме престарелых в Испании.
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