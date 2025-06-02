В Стамбуле встреча Мединского и Умерова продлилась более двух часов

Более двух часов продлилась двусторонняя встреча глав российской и украинской делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова в Стамбуле, 2 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации России.
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